مدیر کل بیمه سلامت هرمزگان گفت: سالانه ۸۰ میلیون تومان هزینههای درمان بیماران خاص و سخت درمان پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ علی علیزاده افزود: این بیماران برای بهره مندی از حمایتهای مالی صندوق بیماران خاص و نشان دار شدن بیماری به این اداره کل مراجعه کنند.
وی گفت: بیش از ۱۳۰ گروه بیماری زیر پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص و سخت درمان هستند.
سوم تا نهم آبان هفته ملی بیمه سلامت نامگذاری شده است.