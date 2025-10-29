مدیر کل بیمه سلامت هرمزگان گفت: سالانه ۸۰ میلیون تومان هزینه‌های درمان بیماران خاص و سخت درمان پرداخت می‌شود.

حمایت بیمه سلامت از بیماران خاص و سخت درمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ علی علیزاده افزود: این بیماران برای بهره مندی از حمایت‌های مالی صندوق بیماران خاص و نشان دار شدن بیماری به این اداره کل مراجعه کنند.

وی گفت: بیش از ۱۳۰ گروه بیماری زیر پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص و سخت درمان هستند.

سوم تا نهم آبان هفته ملی بیمه سلامت نامگذاری شده است.