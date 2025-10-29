به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال از پنج هزار و ۱۵۴ هکتار باغ سیب استان، ۵۶ هزار و ۸۴۲ تن محصول برداشت شد و بخشی از آن برای تامین بازار شب عید در سردخانه‌ها ذخیره‌سازی می‌شود.

محمد محمدزاده افزود: بیش از ۶۴ درصد تولید سیب استان در شهرستان شیروان تولید می‌شود و شهرستان‌های اسفراین و بجنورد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند.

وی با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی استان هم گفت: امسال بیش از هزار و ۵۰۰ تن سیب بهاره از خراسان شمالی به کشور عراق صادر شد که بیشتر آن از نوع سیب گلاب و شیخ امیری بود.

سالانه بیش از ۲۶۰ هزار تن انواع محصولات باغی در این استان تولید می‌شود.