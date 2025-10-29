دوره توانمندسازی مدیران کانون‌ها و کلینیک‌های صنعتی سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن کشور در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجتبی اصغری، مسئول سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن کشور گفت: سالانه بیش از هزار واحد صنعتی از خدمات سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: ما در سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن کشور در تلاشیم به تحق شعار سال کمک کنیم و گره از مشکلات واحد‌های صنعتی باز کنیم.

اصغری ادامه داد: در این دوره دو روزه بیش از ۳۵۰ نفر از مدیران کانون‌ها و کلینیک‌های صنعتی سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن کشور در ۹ دوره و کارگاه آموزشی شرکت می‌کنند.