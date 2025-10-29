به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام والمسلمین سالاری امام جمعه سیریک در این مراسم گفت: نام شهدای روحانی در کشور جاودانه است و مردم ولایتمدار و شهید پرور بخش سندرک به طلاب شهید کیدی زارعی و مظفر محمودی افتخار می‌کنند.

شهیدان کیدی زارعی و مظفر محمودی در دی سال ۱۳۶۵ درعملیات کربلای چهار و ۵ در مناطق‌ام الرصاص و شلمچه به فیض شهادت نائل آمدند.

