به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،ارسلان باغانی گفت: در جریان گشت، کنترل و پایش مشترک یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان و پاسگاه مرزبانی خشلی، دو نفر شکارچی متخلف در حین حمل دو قبضه سلاح شکاری و دو قطعه پرنده قرقاول (یک قطعه قرقاول و یک قطعه قرقاول ماده) دستگیر شدند.

باغانی افزود: یکی از سلاح‌های کشف‌شده، ساچمه‌زنی تک‌لول قاچاق و دیگری سلاح مجوزدار بود.

وی تصریح کرد: قرقاول از گونه‌های حمایت‌شده و در حال انقراض کشور به شمار می‌رود و بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، میزان ضرر و زیان وارده بابت شکار غیرمجاز هر قطعه از این پرنده ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای گونه نر و ۲۱ میلیون و سیصد هزار تومان برای گونه ماده تعیین شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سملقان خاطرنشان کرد: پرونده تخلف تنظیم و جهت رسیدگی به مقام قضایی ارجاع شد.