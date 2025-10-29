رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان: دو پرنده از گونه‌های بوتیمار و حواصیل شب به اداره حفاظت محیط زیست اردکان تحویل داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، موسوی گفت: دو پرنده از گونه‌های بوتیمار و حواصیل شب که در وضعیت ضعف جسمانی توسط شهروندان دوستدار طبیعت در شهرستان اردکان پیدا شده بودند، به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان افزود: همکاری و آگاهی شهروندان در شناسایی و تحویل گونه‌های آسیب‌دیده، نقشی مؤثر در حفاظت از تنوع زیستی و حیات‌وحش منطقه دارد.

وی افزود: کارشناسان این اداره پس از دریافت پرندگان، اقدامات لازم برای درمان و بازتوانی آنها را آغاز کردند تا پس از بازیابی توان جسمی، دوباره به زیستگاه طبیعی خود بازگردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان از مردم خواست در صورت مشاهده حیوانات یا پرندگان وحشی آسیب‌دیده، موضوع را سریعاً به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات امدادی لازم انجام شود.