به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس مرکزمدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش چهار سامانه نظارتی جدید و ارتقای ۳۲ سامانه در جاده‌های آذربایجان‌غربی گفت: هم‌اکنون ۴۳ دستگاه دوربین نظارت تصویری در جاده‌های آذربایجان‌غربی فعال است که از این تعداد، چهار سامانه جدید امسال نصب شده و ۳۲ دستگاه جایگزین جدید هم در مرحله مناقصه قرار دارند.

بهزاد حسن‌زاده افزود: درحال حاضر چهارسامانه توزین درحال حرکت (WIM) در محور‌های استان فعال است و دو سامانه دیگر هم در حال ارتقاست و همچنین ۴۱ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در سطح استان فعالیت دارند که تا پایان سالجاری، ۱۰ سامانه جدید دیگر به مجموعه نظارت الکترونیکی استان افزوده خواهد شد.

حسن زاده تصریح کرد: درحال حاضر ۱۲۸ دستگاه سامانه ترددشمار در محور‌های مختلف استان فعال است که امسال چهار دستگاه جدید به این شبکه اضافه شده و افزون بر این، شش دستگاه نمایشگر صنعتی هم به‌منظور بهبود نظارت و تسهیل فرآیند پایش ترافیک و حمل‌ونقل مرزی در مرکز پایش پایانه مرزی تمرچین نصب شده است.

وی، با تأکید بر اهمیت توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی در مدیریت ترافیک جاده‌ای اضافه کرد: به‌کارگیری این تجهیزات نقش مؤثری در افزایش ایمنی راهها، کاهش سوانح، رصد دقیق وضعیت تردد و تصمیم‌گیری سریع در شرایط اضطراری دارد و زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری در نگهداری راه‌ها و مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای است.