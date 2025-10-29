پخش زنده
یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی در آبادان شناسایی و مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی شامل تزریق ژل، فیلر و بوتاکس در آبادان با پیگیریهای کارشناسان نظارت بر درمان و هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، شناسایی و تعطیل شد.
دکتر مسعود هدایت افزود: فعالیت افراد و مراکز فاقد مجوز در حوزه خدمات زیبایی، تهدیدی جدی برای سلامت مردم است و با هرگونه اقدام غیرمجاز در این زمینه برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.
او ادامه داد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف درمانی یا فعالیت غیرمجاز در حوزه زیبایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان تأکید کرد: انجام اقدامات زیبایی تنها در مراکز مجاز و توسط پزشکان دارای پروانه معتبر امکانپذیر است و مراجعه به مراکز غیرمجاز میتواند عوارض و آسیبهای جبرانناپذیری برای متقاضیان بهدنبال داشته باشد.