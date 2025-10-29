پخش زنده
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از آغاز اجرای طرح ملی «طاها» در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید بیاری گفت: این طرح یک برنامه حمایتی ملی است که با هدف توانمندسازی کسبوکارهای خرد و کارگاههای محلی طراحی شده و تلاش میکند میان تولیدکنندگان کوچک و شبکههای بزرگ تامین و فروش، پل ارتباطی مؤثری ایجاد کند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تشریح مراحل اجرای این طرح گفت: ابتدا ظرفیتهای تولیدی هر منطقه شناسایی میشود. سپس مشکلات اصلی مانند کمبود سرمایه در گردش و محدودیت دسترسی به بازار بررسی میشود؛ در ادامه، با همکاری بانک تجارت، ابزار نوین «برات الکترونیکی» در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد تا آنان بتوانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مواد اولیه را بهصورت اعتباری دریافت و با کارمزدی بسیار پایین تسویه کنند.
بیاری ادامه داد: در مرحله بعد، محصولات تولیدکنندگان با همکاری شرکتهای بزرگ، تعاونیها و صادرکنندگان به بازارهای داخلی و خارجی متصل میشود تا فروش مطمئن و پایدار شکل گیرد.
وی با دعوت از فعالان حوزه پوشاک برای مشارکت در این طرح بیان کرد: از همه کارگاههای کوچک، تعاونیها و تولیدکنندگان محلی دعوت میکنیم با تکمیل پرسشنامه توانمندسازی زنجیره پوشاک در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی https://mcls.gov.ir/fa/clothingsupply، ما را در شناسایی دقیق ظرفیتها و نیازهای واقعی یاری کنند.
بیاری تاکید کرد: نقش ما در این طرح، تسهیلگری و پشتیبانی است. ما مسیر را باز میکنیم، آموزشها میدهیم و در صورت نیاز به تشکیل تعاونیها کمک خواهیم کرد.