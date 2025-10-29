گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت هفته پدافند غیرعامل آیین‌های ویژه‌ای در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.

این مراسم شامل: گلباران مزار شهدا، به صدا درآمدن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس، برگزاری مانور، رژه خودرویی و بازدید از بخش‌های مختلف خدمات شهری و ستاد بحران شهرداری است.