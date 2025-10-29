پخش زنده
۴۷ مرکز آموزش فنی و حرفهای و ۲۷۰۰ آموزشگاه آزاد در خراسان رضوی فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی دربازدید از مرکز آموزش فنی و حرفهای بردسکن گفت: از این تعداد، ۱۶۰۰ آموزشگاه آزاد در مشهد مستقر است.
حمیدرضا موسوی اظهار داشت: هدف ما تجهیز کارگاهها بر اساس نیازهای واقعی جامعه و سوق دادن آموزشها از حالت عرضهمحور به تقاضامحور است.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین در آموزشهای مهارتی گفت: تجهیز کارگاههای جدید با محوریت هوش مصنوعی و انرژیهای نو در دستور کار قرار دارد.
موسوی افزود: در اکثر شهرستانهای استان، ایجاد یک کارگاه هوش مصنوعی و یک کارگاه تخصصی برای تأمین و نگهداری پنلهای خورشیدی برنامهریزی شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان با اشاره به تکمیل ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفهای بردسکن گفت: پس از احصای نیازهای شهرستان در شورای گسترش مهارت، نسبت به تجهیز این مرکز اقدام خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش آموزشهای مهارتی در اشتغالزایی پایدار گفت: سیاست ما تجهیز کارگاهها بر اساس نیازهای محلی و برگزاری دورههایی است که منجر به اشتغال شود.
موسوی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر-ساعت آموزشهای مهارتی در سطح استان ارائه شده است که بیش از ۶۰ درصد شرکتکنندگان توانستهاند مهارتهای خود را تکمیل یا ارتقا دهند.
وی افزود: هر جا توانستیم آموزشها را به اشتغال پایدار منتهی کنیم، شاهد ماندگاری جوانان در منطقه بودهایم و از مهاجرت آنان به سایر استانها جلوگیری شده است.