به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات آسیا - پاسیفیک که از ۲۰ تا ۳۰ آبان ماه در کشور پاکستان با حضور ۱۰ تیم برگزار شد؛ تیم ایران موفق به کسب مقام قهرمانی و گرفتن سهمیه جهانی شد.

تیم ملی گلبال نابینایان و کم‌بینایان ایران، با گل طلایی نعمت سرافراز گلبالیست تویسرکانی، تیم ملی تایلند را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و به فینال مسابقات قهرمانی آسیا-پاسیفیک ۲۰۲۴ راه یافت.

این پیروزی علاوه بر صعود به فینال، سهمیه جهانی ایران را برای حضور در مسابقات جهانی سال آینده نیز تضمین کرد.

نعمت سرافراز و میلاد سوری دو ورزشکار شرکت کننده در این دوره از مساباقات بودند که امروز مورد استقبال مسئولان تربیت بدنی و دوستان ورزشی خود قرار گرفتند.