دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر تا روز جمعه افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز پنجشنبه عبور موج ضعیفی را از فراز استان نشان میدهد که سبب ابرناکی در نیمه شمالی و ارتفاعات استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: در بقیه مناطق استان تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار حاکم میباشد بنابراین افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان دور از انتظار نیست.
او ادامه داد: تا روز جمعه دما ۱ تا ۲ درجه افزایش خواهد یافت و سپس از روز شنبه روند تغییرات دما کاهشی پیش بینی میشود.