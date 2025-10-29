به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان چهارمحال و بختیاری برگزار و جمعی از خیران مدرسه‌ساز با حضور مسئولان استانی تجلیل شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه شکل‌گیری جمع حاضر از خیران نیک‌اندیش به خوبی بیانگر اهمیت تعلیم و تربیت، دانش و دانایی آینده‌سازان این مرز و بوم است، گفت: خیران درواقع برای نسل آینده ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و آینده کشورمان نیازمند این خیران است.

خدادای با ذکر اینکه این نهاد به عنوان یکی از عناصر مهم در نظام تعلیم و تربیت است، افزود آموزش و پرورش مورد توجه و تأکید رئیس‌جمهور بوده و به عنوان یک نهاد ملی و حاکمیتی در اولویت‌ها قرار گرفته که باید از تمام ظرفیت‌های کشور برای تعالی این نهاد استفاده شود.

وی با تصریح اینکه خیران نیک‌اندیش دولت را در این مسیر یاری می‌دهند، افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها و موانع بر خود می‌بالیم که از ظرفیت خیران برای پیشبرد اهداف و شکوفایی نسل آینده در این نهاد بهره‌مند هستیم.

ایرج کریمی، مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌ساز چهارمحال و بختیاری با اشاره به نهضت توسعه عدالت فضا‌ها و تجهیزات و امکانات آموزشی به عنوان هدف‌گذاری اصلی دولت چهاردهم، گفت: چندین ظرفیت از جمله مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بانک‌ها، بنیاد علوی، بسیج سازندگی، سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، خیران برای توسعه عدالت آموزشی پای کار آمدند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵۲ مدرسه سنگی، عارضه‌ای، نیمه تمام بالای ۵۰ درصد در دستور کار قرار گرفته و ذیل این نهضت ساخته می‌شود.

در این آئین از خیران مدرسه‌ساز داخل و خارج استان و نیز فعالان امر مدرسه‌سازی تجلیل شد.