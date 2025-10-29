به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نشست هم‌اندیشی و تبادل‌نظر در حوزه تجارت اتاق بازرگانی استان با حضور فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های تاجیکستان، ترکمنستان، اندونزی، چین، ترکیه، روسیه، نیجریه و عراق، با فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

در این نشست که با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین استان و کشور‌های مذکور برگزار شد، فرصت‌های همکاری تجاری و صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فعالان اقتصادی استان با توجه به تجربیات رایزنان اقتصادی، به تبادل نظر در خصوص بازار‌های هدف، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه‌های مختلف تجاری پرداختند. این نشست همچنین به ایجاد پل‌های ارتباطی جدید و ارتقاء سطح تعاملات اقتصادی میان ایران و کشور‌های مختلف پرداخته و تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های صنعتی، صادراتی و تجاری داشت.

حضور رایزنان اقتصادی در این نشست گامی مثبت در راستای ارتقاء صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به استان بود که نشان‌دهنده عزم جدی اتاق بازرگانی استان در جهت تقویت جایگاه تجاری منطقه است

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: اتاق بازرگانی همدان همواره در راستای ایجاد ارتباطات مؤثر تجاری بین استان و کشور‌های مختلف تلاش کرده و هدف این جلسه، فراهم آوردن فضایی برای تبادل اطلاعات و حل مشکلات احتمالی در مسیر تجارت با کشور‌های هدف است.

رحیم مرتضایی افزود:. خوشبختانه استقبال خوبی از این نشست صورت گرفته و بیش از ۱۵۰ نفر از فعالان اقتصادی استان در آن حضور دارند.

وی با اشاره به پتانسیل‌های صادراتی استان گفت: فعالان اقتصادی استان بیش از ۲۱۶ قلم کالای مختلف را به بیش از ۱۵۴ کشور جهان صادرمیکند