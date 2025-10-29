نخستین همایش سوارکاری با هدف احیای ورزش‌های بومی، تقویت روحیه نشاط و همبستگی اجتماعی در شهرستان هیرمند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار هیرمند گفت: سوارکاری یکی از ورزش‌های اصیل و تاریخی مردم منطقه سیستان است که ریشه در فرهنگ و هویت این دیار دارد که حمایت از چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در زنده نگه داشتن سنت‌های ارزشمند و انتقال آن به نسل جوان داشته باشد.

علیرضا شهرکی با اشاره به اینکه ورزش‌های بومی بخش مهمی از میراث فرهنگی منطقه را تشکیل می‌دهند گفت: فرمانداری هیرمند از برگزاری برنامه‌های ورزشی به‌ویژه در حوزه سوارکاری حمایت می‌کند و می‌کوشد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این رشته در سطح شهرستان فراهم شود.

وی ادامه داد: تقویت ورزش‌های محلی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، می‌تواند فرصت مناسبی برای شناسایی استعداد‌های جوان و حضور آنان در مسابقات استانی و ملی فراهم آورد.

فرماندار هیرمند خاطرنشان کرد: مردم هیرمند همواره با فرهنگ پهلوانی، مهارت‌های رزمی و روحیه مردانگی شناخته می‌شوند و سوارکاری به‌عنوان نماد این ارزش‌ها، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.