وانیا یاوری بازیکن تیمملی تنیس روی میز ایران با قبول شکست در مقابل حریفی از چین تایپه از بازیهای آسیایی جوانان بحرین کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نماینده تیم ملی دختران تنیس روی میز ایران امروز از ساعت ۱۱:۳۰ بهوقت تهران به مصاف نفر هشتم تنیس روی میز جهان از چین تایپه رفت و درنهایت با نتیجه سه بر یک دیدار را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.
نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز جوانان بحرین که در شهر منامه در حال برگزاری است امروز در بخش مردان در مرحله یک هشتمنهایی به رویارویی با حریفان خود میپردازند.