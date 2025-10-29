پخش زنده
امروز: -
مرمت بافت روستای تاریخی سرآقاسید چهارمحال و بختیاری ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: مرمت بافت روستای تاریخی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا جیلان افزود: برای مرمت بافت روستای تاریخی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ ۷۹۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
وی گفت: اصلاح تیرهای آسیبدیده معابر بافت، مهاربندی با شمع چوبی برای اصلاح تیرهای چوبی، جمعآوری کاهگل آسیبدیده بام و اجرای دوباره غوره گل و کاهگل بام همراه با شیببندی، کفسازی معابر و اندود کاهگل جدارهها از مهمترین عملیات مربوط به مرمت بافت تاریخی روستای یاسهچای بهشمار میرود.