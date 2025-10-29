پخش زنده
امروز: -
مرمت بافت تاریخی روستای یاسهچای چهارمحال و بختیاری ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: مرمت بافت تاریخی روستای یاسهچای شهرستان سامان تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا جیلان گفت: برای مرمت بافت تاریخی روستای یاسهچای شهرستان سامان ۶۱۸ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
وی افزود: سبکسازیهای انجام شده روی بخشهای آسیبدیده طاقهای خشتی در ساباطهای تاریخی روستا و مرمت ناودانیهای فرسوده از مهمترین عملیات مربوط به مرمت بافت تاریخی روستای یاسهچای بهشمار میرود.