مرمت قلعه دشت پاگرد چهارمحال و بختیاری ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: مرمت قلعه دشت پاگرد شهرستان فلارد تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا جیلان افزود: برای مرمت قلعه دشت پاگرد در شهرستان فلارد ۳۵۸ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
وی افزود: استحکامبخشی و پیبندی دیوارهای قلعه و دوختودوز ترکها و اجرای اندود کاهگل از مهمترین عملیات مربوط به مرمت قلعه دشت پاگرد شهرستان فلارد بهشمار میرود.