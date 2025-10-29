به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: مرمت قلعه دشت پاگرد شهرستان فلارد تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علیرضا جیلان افزود: برای مرمت قلعه دشت پاگرد در شهرستان فلارد ۳۵۸ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی افزود: استحکام‌بخشی و پی‌بندی دیوار‌های قلعه و دوخت‌ودوز ترک‌ها و اجرای اندود کاهگل از مهم‌ترین عملیات مربوط به مرمت قلعه دشت پاگرد شهرستان فلارد به‌شمار می‌رود.