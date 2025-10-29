پخش زنده
فعالیت دبیرخانه بازفت منطقه ملی چوقابافی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: فعالیت دبیرخانه بازفت منطقه ملی چوقابافی با نصب تابلو اطلاعرسانی به گردشگران بهطور رسمی آغاز شد.
اسماعیل رمضانی افزود: با نصب تابلوی منطقه ملی چوقابافی بازفت علاوهبر اطلاعرسانی و معرفی ظرفیتهای چوقابافی این منطقه به گردشگران داخلی و خارجی، وارد مرحله برنامههای عملیاتی دبیرخانه منطقه ملی چوقابافی بازفت شدیم.
وی افزود: اُمیدواریم با فعالیت دبیرخانه منطقه ملی چوقابافی گامهای بلندی در مسیر توسعه و ترویج این هنرصنعت ارزشمند و تاریخی برداشته شود و شاهد دستاوردهای اقتصادی آن در چهارمحال و بختیاری و شهرستان کوهرنگ باشیم.