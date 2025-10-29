پخش زنده
وزیر ارتباطات با اشاره به انجام دادن مطالعات در حوزه ارتباطات کوانتومی گفت: این موضوع باید به صورت تجاری مورد استفاده قرار بگیرد و در اختیار مردم قرار داشته باشد و هنوز تا آن مرحله فاصله داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص بحث ارتباطات کوانتومی گفت: این بحث به عنوان موضوعی است که به واسطه مفهوم و قالبی که دارد، یک تغییر بنیادین در زیرساختهای مرتبط مانند امنیت، ارتباطات و پردازش ایجاد میکند.
وی افزود: در حال حاضر این موضوع در بخش تحقیق و توسعه قرار دارد که در حوزههای مختلف در حال انجام است.
هاشمی گفت: در حوزه ارتباطات هم در حال طی این مسیر و فرایند آن هستیم و البته اینکه این موضوع به صورت تجاری مورد استفاده قرار بگیرد و در اختیار مردم قرار داشته باشد. هنوز تا آن مرحله فاصله داریم.
وزیر ارتباطات افزود: نگاه ما این است که نبایستی به این موضوع و آینده و روندی که توسعه فناوری دارد، بیتوجه باشیم.
ارتقای کیفیت ارتباطات، اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سیدستار هاشمی گفت: مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مشوقهایی برای اتصال مشترکین و مردم به زیرساخت و بستر فیبر نوری در نظر گرفتهایم.
وی افزود: طبیعتاً در این فرآیند، ترتیبی اتخاذ شده که مردم نباید با هزینه جدیدی مواجه شوند. البته در شرایطی ممکن است برخی خدمات ویژهای بهصورت طبیعی توسط مشترکین دریافت شود. در این صورت، هزینه خدمات جدید و ارزش افزودهای که فراتر از خدمات عادی درخواست میشود، طبیعتاً مطابق با تعرفههای اعلامشده پرداخت خواهد شد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته مهم این است که اگر مردم عملاً از زیرساختهای ارتباطی استفاده میکنند، به ویژه در مورد خط ثابتو این خط به زیرساخت فیبر نوری تغییر یابد، نباید هزینه جدیدی به شهروندان تحمیل شود. اگر چنین هزینهای، مثلاً تا ۳۰ میلیون تومان، به شهروندان اعمال شود، لطفاً از طریق سامانه ۱۹۵ اطلاعرسانی شود تا ما موضوع را پیگیری و منعکس کنیم.
وی تأکید کرد: همانطور که پیشتر اعلام شد، هدف ما اتصال هر واحد مسکونی به فیبر نوری است. این موضوع نیز بهصورت رسمی اعلام شده است.
پاسخ وزیر به احتمال افزایش قیمت اینترنت
هاشمی در ادامه درباره احتمال افزایش قیمت اینترنت گفت: نکتهای که وجود دارد این است که در گذشته، صنعت ارتباطات با سیاست سرکوب تعرفه مواجه بود. اکنون کاربران و اپراتورها بهطور جدی خواهان متناسبسازی تعرفهها هستند تا بتوانند توسعه فعالیتهای خود را دنبال کنند.