وزیر ارتباطات با اشاره به انجام دادن مطالعات در حوزه ارتباطات کوانتومی گفت: این موضوع باید به صورت تجاری مورد استفاده قرار بگیرد و در اختیار مردم قرار داشته باشد و هنوز تا آن مرحله فاصله داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص بحث ارتباطات کوانتومی گفت: این بحث به عنوان موضوعی است که به واسطه مفهوم و قالبی که دارد، یک تغییر بنیادین در زیرساخت‌های مرتبط مانند امنیت، ارتباطات و پردازش ایجاد می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع در بخش تحقیق و توسعه قرار دارد که در حوزه‌های مختلف در حال انجام است.

هاشمی گفت: در حوزه ارتباطات هم در حال طی این مسیر و فرایند آن هستیم و البته اینکه این موضوع به صورت تجاری مورد استفاده قرار بگیرد و در اختیار مردم قرار داشته باشد. هنوز تا آن مرحله فاصله داریم.

وزیر ارتباطات افزود: نگاه ما این است که نبایستی به این موضوع و آینده و روندی که توسعه فناوری دارد، بی‌توجه باشیم.

ارتقای کیفیت ارتباطات، اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت ارتباطی لز اولویت‌های این وزارت خانه است، ادامه داد: اتصال به فیبرنوری بدون پرداخت هزینه انجام می‌شود.