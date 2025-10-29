پخش زنده
رئیس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس گفت: پذیرا و شنونده هر پیشنهاد و انتقادی هستیم که بتواند به پرسپولیس کمک کند و حضور اوسمار هم با بررسی فنی و استقبال هواداران صورت گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیمان حدادی امروز (چهارشنبه) در آیین معارفه و رونمایی از قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس اظهار داشت: عرض سلام دارم خدمت همه حضار، اصحاب محترم رسانه، جراید ورزشی و همینطور تمام بینندگانی که ما را میبینند.
وی افزود: خیلی خوشحالیم که در خدمت یکی از موفقترین سرمربیان باشگاه بزرگ پرسپولیس هستیم. از همه دوستانم در هیات مدیره تشکر میکنم که همفکری و همیاری آنها باعث شد در سه روز مذاکره به نتایج خوبی برسیم.
جا دارد که تشکر ویژه کنم از کنسرسیوم بانکی به ویژه بانک شهر و علیالخصوص آقای دکتر احمدی که همیشه یار و یاور باشگاه پرسپولیس طی دو سال اخیر بودند و یکبار دیگر نشان دادند که در راستای خواسته هواداران، هر اقدامی را انجام میدهند.
حدادی عنوان کرد: ما در خدمت آقای اوسمار هستیم. مراسم امضای قرارداد ایشان را همراه با آقای میرزایی نایب رئیس محترم هیات مدیره و آقای اینانلو برگزار میکنیم. یک تشکر ویژه هم باید از کلیه همکارانم در هیات مدیره داشته باشم. واقعا همفکری و همیاری اعضای هیات مدیره باعث شد تا طی سه روز مذاکره ما به یک نتیجه خوب برسیم. ما از هواداران و رسانهها میخواهیم هر نظری، تحلیلی و هر پیشنهادی که میتواند به پرسپولیس کمک کند را ارائه دهید. قطعا این لطف را در حق ما داشته باشید. قطعا پذیرای نظرات شما هستیم.
او افزود: اصلاح ساختار در باشگاه پرسپولیس را شروع کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در برخی از ساختار اجرایی باشگاه نیاز به تغییر رویه است. مهمترین مساله نیاز به تغییر نگرش است و ما این را از قسمت رسانهای باشگاه شروع خواهیم کرد.
حدادی در پایان عنوان کرد: ریاست کمیته رسانه باشگاه بر عهده آقای اینانلو است و همچنین بحث اقتصادی که طی روزهای آتی، برنامههای اقتصادی برای درآمدهای پایدار و مستمر باشگاه حتما اطلاع رسانی خواهد شد. یک بار دیگر به نوبه خودم تشکر میکنم از تک تک شما بزرگواران که تشریف آوردید. انشاا.. که بتوانیم در کنار هم روزهای خوبی را برای باشگاه بزرگ پرسپولیس به ارمغان بیاوریم.