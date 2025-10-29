سنجش توان علمی و مهارتی در مواقع بحران و حوداث
بمناسبت هفته پدافند غیر عامل، مانور امداد و نجات با محوریت تاب آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی در تخت سلیمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛این مانور با مشارکت ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، بخشداری و شهرداری تخت سلیمان و آتش نشانی تکاب، هلال احمر و نیروی انتظامی و تعدادی از ادارات و ستاد مدیریت بحران و بمنظور ارزیابی توان و حضور بموقع و عملکرد مثبت دستگاههای دخیل در مانور انجام شد.
در این مانور عملیات اطفاء حریق، نجات مصدوم، و ایجاد اردوگاه اسکان اضطراری و خدمات رسانی به شهروندان توسط دستگاهها و عوامل دخیل در مانور بخوبی اجرا و نقاط حادثه دیده، محلهای دچار حریق و مصدومان فرضی حادثه امداد رسانی شدند.