ورزشکار خوزستانی مدال آور در مسابقات آسیایی جوانان بحرین با استقبال مسئولان وارد اهواز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مبینا بریهی بامداد امروز چهارشنبه با استقبال مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، معاون بانوان اداره کل، رئیس هیئت بسکتبال خوزستان، جمعی از مربیان، داوران و مردم وارد فرودگاه شهید سلیمانی اهواز شد.
تیم دختران ایران در فینال مسابقات بسکتبال سه نفره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین به مدال نقره این بازیها رسید که درخشش مبینا بریهی، ستارهی خوزستانی تیم ملی تاثیر به سزایی در این موفقیت بزرگ داشت.