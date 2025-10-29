رئیس کل دادگستری گیلان گفت: رسیدگی به پرونده‌های معوق، علاوه بر کارآمدی دستگاه قضایی، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و رضایت‌مندی مردم دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری گیلان در همایش فصلی مدیران قضایی دادگستری استان که با حضور معاونان، دادستان‌ها و روسای واحد‌های قضایی استان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی گیلان، بر ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها، تسریع در روند دادرسی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.

مجید الهیان با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، افزود: اعتماد عمومی، نتیجه خدمت صادقانه و بی منت به مردم است و همه مدیران باید با نگاه جهادی و انقلابی در مسیر عدالت گستری گام بردارند.

وی با تاکید بر همدلی و هماهنگی مسئولان قضایی در شهرستان‌ها و استفاده از فرصت محدود خدمت به مردم، اضافه کرد: هم افزایی میان مدیران قضایی سبب ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به مردم، رضایت شهروندان و خداوند خواهد شد.

رئیس شورای قضایی گیلان با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع به پرونده‌های معوق در واحد‌های قضایی استان، گفت: رسیدگی به پرونده‌های معوق، نه تنها نشانه‌ای از کارآمدی دستگاه قضایی است، بلکه نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و رضایت‌مندی مردم دارد.

مجید الهیان با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه به عنوان اولویت اصلی دستگاه، افزود: مدیران قضایی باید با حساسیت، دقت و شجاعت، در برابر تضییع حقوق مردم ایستادگی کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در مسیر احقاق حق، پیشگیری از فساد و ارتقای اعتماد اجتماعی گام بردارند.

در پایان این همایش، موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونان قضایی رئیس کل، نظرات خود را در خصوص حوزه کاری خود بیان کردند.