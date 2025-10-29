سرمربی جدید پرسپولیس گفت: همه ما در پرسپولیس یک هدف داریم. من رویای پیروزی دارم ولی سخت است که به تنهایی به رویای خود برسید، اما وقتی همه با هم یک رویا داشته باشیم، می‌توانیم آن را محقق کنیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار لوس ویرا در مراسم معارفه و عقد قرارداد رسمی خود که در ساختمان بانک شهر و در حضور رسانه‌ها برگزار شد، اظهار داشت: افتخار بزرگ و مایه خرسندی من است که بار دیگر در جمع تیم بزرگ پرسپولیس باشم.

وی افزود: من خیلی خوشحالم که در پرسپولیس هستم و می‌دانم که چه فصل مهمی را داریم و جا دارد که تشکر کنم از جناب آقای حدادی و بانک شهر که مقدمات حضورم را فراهم آوردند تا من بتوانم یک بار دیگر در تیم پرسپولیس حضور داشته باشم. توقعات هواداران محترم را به خوبی می‌دانم و موضوع این است که ما همه باید با هم کار کنیم و تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد.

سرمربی برزیلی سرخپوشان ایران تصریح کرد: خوشحالم که در ایران هستم و امیدوارم آن فضایی که تجربه کرده بودم، دوباره برگردد. این صحبت من فقط برای تیم نیست، برای هیات مدیره محترم نیست و دارم از هواداران صحبت می‌کنم. ما همواره می‌توانیم در بالاترین لوول خودمان بازی کنیم و کیفیت خودمان را نشان بدهیم، مشروط به این که بدانیم هوادار پشت ما است و با هم، همدل هستیم و با همدیگر یک هدف داریم و برای آن می‌جنگیم.

وی در پایان عنوان داشت: من صحبت‌های خود را به این شکل به پایان می‌رسانم که ما فصل خاصی را پیش روی خود داریم. رویای بزرگ من این است که به پیروزی برسیم ولی وقتی رویا برای یک نفر باشد، رسیدن به آن سخت است ولی وقتی همه با هم یک رویا داشته باشیم، می‌توانیم به آن برسیم.