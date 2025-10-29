به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی بروجرد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

سرهنگ مهدی مهدوی کیا افزود: مأموران این شهرستان طی ۴۸ ساع ت گذشته با اشراف اطلاعاتی و پلیسی هویت ۱۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی سارقان را حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۴ فقره سرقت اماکن خصوصی، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و احشام اعتراف که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.