دستگیری ۱۲ سارق در بروجرد
فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی بروجرد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
سرهنگ مهدی مهدوی کیا افزود: مأموران این شهرستان طی ۴۸ ساع ت گذشته با اشراف اطلاعاتی و پلیسی هویت ۱۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی سارقان را حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۴ فقره سرقت اماکن خصوصی، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و احشام اعتراف که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.