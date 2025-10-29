پخش زنده
کشاورزان بزودی هفده هزار و ۸۵۰ هکتار از زمین های خرمشهر را با بذر گلزا، گندم و جو سبز می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: همه تمهیدات لازم برای اجرای کشت پاییزه در استان در نظر گرفته شده است.
علیرضا سید احمدی با اشاره به اینکه الگوی کشت پاییزه تدوین و بزودی ابلاغ میشود، افزود: هم اکنون بذرهای گندم، کلزا و چغندرقند در استان در حال توزیع است.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر هم از اختصاص هفده هزار و ۸۵۰ هکتار از زمین های خرمشهر به کشت کلزا، گندم و جو در راستای کشت پاییزه خبر داد.
در خرمشهر ۸۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی ریز کشت کلزا رفته است.
به گفته حسن دشتی نژاد پیش بینی میشود یکهزار و ۷۰۰ تن کلزا از اراضی خرمشهر برداشت.
وی افزود: همچنین ۱۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم خواهد رفت و برآورد میکنیم ۳۲ هزار تن گندم از این زمینها برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر خاطر نشان کرد: در راستای کشت پاییزه قرار است یکهزار و ۵۰۰ تن نیز جو از ۲ هزار هکتار زمین کشاورزی که زیر کشت جو میروند، تولید شود.
دشتینژاد بیان کرد: تمام موارد مهم در فصل داشت مانند رعایت اصول فنی، مبارزه با علفهای هرز، مبارزه با آفات و بیماریها و اصول تغذیه صحیح در فصل کاشت به کشاورزان آموزش داده شد و کارشناسان تا پایان برداشت بطور مستمر از مزارع بازدید میکنند.
سالانه بیش از ۱۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در خوزستان تولید میشود.
استان خوزستان یک میلیون و ۲۵۰هزار هکتار سطح زیرکشت دارد که در صورت تامین پایدار آب، زهکشی و آبیاری، کشت گلخانهای و بهره گیری از فناوری روز میتوان سطح زیرکشت آنها را تا ۲.۲میلیون هکتار افزایش داد.