نواحی شمالی و مرکزی سیستان و بلوچستان از صبح جمعه تا بعدازظهر شنبه (۹ تا ۱۰ آبان) با افزایش سرعت باد، خیزش گرد و خاک و کاهش محسوس دما روبه‌رو خواهند شد.

کاهش دما و خیزش گرد و خاک در شمال و مرکز سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سیستان و بلوچستان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های جوی، وزش باد نسبتا شدید همراه با خیزش گرد وخاک و احتمال وقوع طوفان در نواحی شمالی سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

علی ملاشاهی ادامه داد: این پدیده می‌تواند موجب کاهش میدان دید افقی، اختلال در تردد‌های جاده‌ای به ویژه در مسیر‌های منتهی به شمال سیستان و بلوچستان، افزایش غبار در زاهدان و مناطق شرقی و نیز احتمال تاخیر در پرواز‌ها شود.

وی با اشاره به توصیه‌های هواشناسی، تاکید کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کرده و نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت کنند.

ملاشاهی افزود: با توجه به وزش باد شدید، رانندگان ضمن رعایت احتیاط در جاده‌ها از توقف در حاشیه مسیر‌ها خودداری کنند و از اجرای عملیات عمرانی در فضای باز پرهیز شود، کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی برای ایمن‌سازی محصول‌ها و سازه‌های گلخانه‌ای و دامی اقدام کنند.