جشنواره خیرین مدرسه ساز استان سمنان با رویکرد تجلیل از نیکوکاران نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز کشور در این مراسم گفت: از ۳۰ هزار خیر مدرسه ساز در کشور شش هزار نفر از بانوان خیر هستند که با مشارکت ۲۵ درصدی در ساخت مدارس فعالیت دارند
خدیجه نیزاری از افزایشِ مشارکتِ مردم در پویشِ به سازِ مدرسه، بساز مدرسه خبر داد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان هم در این مراسم گفت: در جشنواره هایِ خیرین مدرسه ساز تعهد خیرین تاکنون شش هزار میلیارد ریال برای اجرای ۵۵ طرح شامل ۴۲۸ کلاس با زیر بنای ۱۱۶ هزار متر مربع است.
حسن ترکمانی میگوید ۲۷ طرح خیر سازِ استانِ سمنان با ۲۲۰ کلاس درس در زیر بنایِ ۴۷ هزار متر مربع در حال اجرا است.
در این جشنواره از خیرین مدرسه ساز استان سمنان قدردانی شد .