میزبانی پنجمین جشنواره ملی امیرکبیر به البرز رسید و ثبت نام برای این جشنواره آغاز شده است و تا ۱۵ دی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، پنجمین جشنواره ملی امیرکبیر با هدف تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و با رویکرد «پژوهش تقاضا محور و مسئله‌محور» در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان البرز برگزار می‌شود.

تمام دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی‌کاربردی و سایر مؤسسات آموزش عالی می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

آثار دریافتی در هفت گروه آموزشی شامل فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، دامپزشکی و علوم دامی، هنر و معماری، و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست داوری خواهند شد.

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی که از اول خردادماه ۱۴۰۲ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ دفاع شده‌اند، امکان حضور در این دوره از جشنواره را دارند و آثار برتر در چهار بخش شامل دانشجویان برتر، اساتید برتر، دانشگاه برتر و کارفرمای برتر معرفی و تقدیر خواهند شد.دانشجویان می‌توانند از اول آبان‌ماه تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی amirkabirfestival.ir ارسال کنند.