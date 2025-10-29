به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان امروز در جمع خبرنگاران با تشریح رویداد نخستین نمایشگاه بین المللی کشور‌های حاشیه خزر گفت: این نمایشگاه در راستای اجلاس استانداران حاشیه خزر با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران و گیلان، در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی و صنعت برگزار می‌شود.

قاسم رضاییان با بیان اینکه تجار و بازرگانان ایران و کشور‌های حاشیه خزر محصولات خود را درغرفه‌های این نمایشگاه عرضه خواهند کرد افزود: ۶۰ درصد شرکت‌های حاضر دراین نمایشگاه ایرانی و ۴۰ درصد هم خارجی هستند.

وی نمایشگاه بین‌المللی دریای خزر را فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران در بازار کشور‌های روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان دانست و افزود: این رویداد می‌تواند مسیر توسعه روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک را هموار کند.

نخستین اجلاس بین‌المللی استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر با حضور استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی گیلان برگزار می‌شود.