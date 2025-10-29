به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر غلامحسین کاظم زاده، دبیر اجرایی کنگره سالانه انجمن جراحان عروق با اشاره به اینکه متخصصان این حوزه از تمام کشور در این کنگره حضور دارند، خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این کنگره که متخصصان با آن مواجه هستند، عوارض اعمال جراحی است.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ مقاله در این کنگره پذیرش شده است که ۱۲۰ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر در این همایش ارائه میشود.