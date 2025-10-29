پخش زنده
کنگره سالانه انجمن جراحان عروق ایران امروز در مشهد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر غلامحسین کاظم زاده، دبیر اجرایی کنگره سالانه انجمن جراحان عروق با اشاره به اینکه متخصصان این حوزه از تمام کشور در این کنگره حضور دارند، خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این کنگره که متخصصان با آن مواجه هستند، عوارض اعمال جراحی است.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ مقاله در این کنگره پذیرش شده است که ۱۲۰ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر در این همایش ارائه میشود.
همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاه داروها و تجهیزات جراحی عروق اعم از دستگاه وبن فایندر، ویکیپویس، ایبیتیآی، تیسیپیاوتو، فناوری آزمایشگاهی، استنتها، بالنها، مایع هولازیسیون، استنتگرف آئورت و موارد شکمی، گاندینتتر، سوزن جراحی، دستگاه سیآرمی آنزیوگرافی، چسب واریس، چسبهای مغزی، دیویتی و ترومبوز لخته پا و انواع ابزارهای جراحی برای عملهای آندوسکومی در قالب ۱۵ غرفه افتتاح شد.
این همایش با برگزاری پنل های تخصصی تا فردا (هشتم آبان ماه) در مشهد ادامه دارد.