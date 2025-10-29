وضعیت معیشتی کادر درمان باید ارتقا یابد
مدیرکل درمان مستقیم تأمین اجتماعی گفت: حق پرستاران بیش از آن چیزی است که تاکنون ادا شده و سازمان تأمین اجتماعی به دنبال ارتقای وضعیت معیشتی کادر درمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در استان البرز، با تبریک این روز به پرستاران و کارکنان حوزه درمان، گفت: سختی کار پرستاران را از نزدیک لمس کردهایم. به عنوان عضوی از خانواده درمان، میدانیم که زحمات شما فراتر از پاداشهایی است که تاکنون پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اینکه حق کادر درمان بیش از خدمات جبرانی موجود است، افزود: با پیگیریهای مستمر برنامهریزیهایی در جریان است تا پرداختیها به پرستاران و نیروهای درمانی افزایش یابد و فاصله میان کارکنان بیمارستانهای هیأتمدیرهای و سایر مراکز درمانی به حداقل برسد.
پناهی زاده با اشاره به سیاستهای سازمان تأمین اجتماعی در مسیر استقلال و انسجام بخش درمان مستقیم گفت: سازمان تأمین اجتماعی به دنبال ایجاد هماهنگی کامل میان همه بیمارستانها و مراکز درمانی خود است تا خدمات درمانی عادلانه و باکیفیت برای همه بیمهشدگان ارائه شود.