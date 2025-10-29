پخش زنده
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد: «طرح ملی طاها» با هدف اتصال بنگاههای کوچک، خرد و متوسط به بنگاههای بزرگتر در زنجیره تولید، بازاریابی، تأمین مواد اولیه و فروش، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور به اجرا درآمده است.
وی افزود: بر اساس اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، در مرحله نخست، تمرکز طرح بر صنعت پوشاک قرار دارد و بنگاههای دارای کمتر از ۲۰ نفر نیروی کار بهعنوان جامعه هدف اصلی شناخته شدهاند.
وی ادامه داد: هدف از اجرای آاین طرح، رفع چالشهای بنگاههای خرد در زمینههایی مانند کیفیت تولید، استانداردسازی، بازاریابی و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی است. در مقابل، بنگاههای بزرگتر نیز که توسعه ظرفیت برایشان پرهزینه است، میتوانند از طریق این اتصال، هزینه تولید را تا حدود ۴۰ درصد کاهش دهند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: در محور تأمین مالی هوشمند، امکان تأمین مواد اولیه تا سقف حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای تولیدکنندگان خرد فراهم شده است. همچنین شناسایی ظرفیتها، عارضهیابی بنگاهها، ایجاد کانالهای فروش رسمی و توسعه بازارهای آنلاین از بخشهای کلیدی این طرح به شمار میرود.
شیخی ادامه داد: طرح ملی طاها در استانهایی، چون همدان، گیلان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری آغاز شده و تولیدکنندگان خرد، تعاونیها و کارگاههای محلی میتوانند با تکمیل پرسشنامههای طرح، برای مشارکت در آن اقدام کنند.
جایگاه و فرصتهای استان یزد در اجرای طرح ملی طاها
وی خاطر نشان کرد: استان یزد بهدلیل برخورداری از پیشینه طولانی در صنایع نساجی، پوشاک و صنایعدستی، ظرفیت بالایی برای پیوستن به زنجیره طرح ملی طاها دارد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در حوزههای بافندگی، دوخت و پوشاک در استان یزد فعال هستند که بسیاری از آنها زیر ۲۰ نفر نیروی کار دارند و میتوانند بهعنوان بنگاههای هدف طرح معرفی شوند.
شیخی افزود: بنگاههای بزرگتر فعال در زمینه تولید پارچه، لباس کار و پوشاک زنانه و مردانه نیز میتوانند نقش «بنگاههای مادر» را ایفا کرده و با کارگاههای کوچکتر استان یزد همکاری کنند.
وی ادامه داد: همچنین رشتههای سنتی، چون داراییبافی، ترمهبافی، زیلوبافی، احرامیبافی و سفال و سرامیک بهعنوان بخش مهمی از صنایعدستی یزد، در قالب محور توانمندسازی تولیدکنندگان خرد قابل تعریف هستند. از طریق طرح طاها، امکان تأمین مواد اولیه، طراحی و بستهبندی مدرن، برندینگ و فروش داخلی و صادراتی برای این واحدها فراهم خواهد شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزداعلام کرد: برنامهریزی برای اطلاعرسانی، آموزش و تشویق بنگاههای خرد و کوچک استان یزد در راستای طرح طاها در دستور کار قرار دارد. این طرح با هدف اشتغالزایی پایدار و افزایش بهرهوری بنگاهها اجرا میشود و میتواند در چارچوب شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.