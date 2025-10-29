پخش زنده
سند تک برگ برای ۲۰۰ واحد ویلایی طرح نهضت ملی مسکن شهر سوران اخذ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سیب و سوران گفت: در راستای تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن و در پی برنامهریزیهای صورت گرفته، مراحل اخذ سند تک برگ تفکیکی برای واحدهای ویلایی این طرح مهم ملی در این شهرستان آغاز شده است.
محمد نعیم پارسه افزود: در این راستا علاوه بر واحدهای مذکور، در مراحل بعدی این طرح پس از اتمام مراحل آمادهسازی اراضی قرار است هزار و ۳۰۰ واحد ویلایی در این مناطق توسط خود متقاضیان ساخته شود و برای تمامی این واحدها سند تک برگ اخذ شود.
وی با اشاره به اهمیت اخذ سند تک برگ در طرح نهضت ملی مسکن گفت: این اسناد نهتنها به عنوان مدرک قانونی مالکیت برای متقاضیان عمل میکند بلکه اطمینان از حقوق قانونی ساکنان این واحدها را فراهم کرده و ضمن فراهم کردن آرامش خاطر شهروندان از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
پارسه تاکید کرد: این اقدام بخشی از تلاشهای این مجموعه برای فراهم آوردن زیرساختهای قانونی و حقوقی برای واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است و با توجه به اینکه این واحدها در آینده به خانههای دائمی و امن برای خانوادهها تبدیل خواهند شد، اخذ سند تک برگ به عنوان یکی از مراحل نهایی تکمیل طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.