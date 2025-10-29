مهسا شکیبایی ملی پوش جودو دختران در بازی‌های آسیایی جوانان ضمن شکست رقیب خود به دور نیمه نهایی راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا شکیبایی که در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم این رقابت‌ها حضور یافته است، در ابتدای رقابت با رقیب اردنی (هدی شاه) موفق به ضربه فنی کردن رقیب شد و به نیمه نهایی رسید.

پیش از شکیبایی، ابوالفضل نظری نیز با شکست رقبا به نیمه نهایی وزن منهای ۵۵ کیلوگرم پسران راه پیدا کرده است.

دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه دکتر علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی ورزش ایران به این بازی‌ها نیز ضمن حضور در سالن برگزاری رقابت‌های جودو، از نزدیک شاهد این درخشش مهسا شکیبایی بودند.