سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: سهم صنایع سبک و متوسط در سبد صادرات استان با وجود ظرفیت بسیار بالای تولید ارزش افزوده و اشتغال بسیار کم است و باید به سمت افزایش سهم این بخش در عرضه محصولات به خارج از کشور و کاهش خام فروشی حرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران روانبخش با تاکید بر افزایش سهم تولیدات صنایع کوچک و متوسط در سبد صادرات استان اظهار کرد: سهم خام‌فروشی در سبد صادرات استان رو به کاهش است، اما برای رونق اقتصادی خوزستان باید به سمت افزایش صادرات صنایع پایین دست حرکت نمود.

وی اظهار کرد: صنایع پایین‌دست پتروشیمی نیز در بالا بردن ارزش افزوده و رونق چرخه تولید استان نقش بسیار زیادی دارد و باعث می‌شود که سهم خام فروشی در صادرات استان کاهش یابد.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان اضافه کرد: سهم صنایع دستی در سبد صادرات استان بسیار کم است بنابراین لازم است علاوه بهره وری از این صنعت افزایش یابد.

روانبخش بر لزوم رونق صنعت توریسم در خوزستان ادامه داد: به توریسم باستانی و مذهبی بیشتر پرداخته شده این در حالی است که حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز می‌توانند در استان فعال و باعث تبلیغ و فروش صنایع دستی شوند.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: سال گذشته ۱۵۱ میلیون تن به ارزش ۵۷ میلیارد دلار صادرات در کشور انجام شد که سهم خوزستان از این میزان ۲۳ میلیون تن معادل ۸.۵ میلیارد دلار بوده بوده است.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان اظهار کرد: صادرات خوزستان ۱۵.۵ درصد از نظر وزنی و ۱۴.۷ درصد بخش ارزش صادرات کل کشور را شامل می‌شود و بر همین اساس جایگاه خوزستان در صادرات کشور دوم و یا سوم است.

وی بیان کرد: اگر صادرات خوزستان به تفکیک محصول سنجیده شود، ۵۵ درصد سهم صادرات استان از محصولات پتروشیمی، ۱۳ درصد فلزات، ۱۳ درصد صنایع معدنی، ۱۴ درصد کشاورزی، یک درصد صنایع دستی و سه درصد صنایع سنگین است.

بر اساس اعلام گمرک خوزستان، در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات استان سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار ثبت شده است.