شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این دوره، در مشهد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره در مرکز همایش‌های آستان قدس رضوی با حضور جمعی از مدیران و مسئولان مشهد مقدس و همچنین جمعی از هنرمندان و مدیران استانی حوزه هنری برگزار شد.

برگزیدگان دوره شانزدهم تئاتر بچه‌های مسجد به شرح زیر معرفی شدند:

طراحی صحنه:

قدردانی: داوود رمضان زاده برای طراحی صحنه نمایش «۴۲۲» از میناب

طراحی لباس:

قدردانی: آنا نعمتی برای نمایش «روزی که بهشتی شدم» از کرج

قدردانی بازیگر پیشکسوت: احمد شنبه‌نیا برای بازی در نمایش «۴۲۲» از میناب

قدردانی بازیگران خردسال (بدون الویت): محمد ایمان‌زاده برای نمایش «گریه کن ابر سفید» از قم، علی مستوری برای نمایش «سلام همکلاسی» از شهر کاشان و محمد کیان مولایی برای نمایش «سفر پیچیده گروه نجات» از قم

بازیگری مرد:

قدردانی: سید ماهان علوی و ابوالفضل خانی برای نمایش «شکوفه» از رشت، میران سلمانی، دانیال رحیمی، امیر علی پورداد خدایی و فاضل ذاکری برای بازی در نمایش «۴۲۲» از میناب

بازیگری زن:

قدردانی: حنانه امین، زهرا نورمحمدی برای بازی در نمایش «روزی که بهشتی شدم» از کرج، سیده حسینی برای بازی در نمایش «جشن تولد» از مشهد، زینب باغانی برای بازی در نمایش «آیینه ماه» از مشهد، آیلین بختی، نازنین زهرا علی کرمی برای بازی در نمایش «کبوترانه» از ایلام، معصومه امینی و معصومه کیانی برای بازی در نمایش «لباس عزایی برای خانم معلم» از شهرکرد

برترین بازیگری زن: فاطمه فقیهی برای بازی در نمایش «شاعره آتش» از کاشان

نمایشنامه‌نویسی:

رتبه برتر: مریم عبدی برای نگارش نمایشنامه «کبوترانه» از ایلام

کارگردانی:

قدردانی: مریم عبدی برای نمایش «کبوترانه» از ایلام، فاطمه فقیهی برای نمایش «شاعره آتش» از کاشان

رتبه برتر: داوود رمضان زاده از میناب

گروه‌های نمایشی برتر:

قدردانی: آنا نعمتی برای نمایش «روزی که بهشتی شدم» از کرج

رتبه‌های برتر:

رتبه سوم: فرشته قادری برای نمایش «لباس غزایی برای خانم معلم» از شهر کرد، رتبه دوم: مریم عبدی برای نمایش «کبوترانه» از ایلام، رتبه اول: داوود رمضان‌زاده برای نمایش «۴۲۲» از میناب

نمایش برگزیده به مفهوم مطلق (جایزه ویژه فرج الله سلحشور):

فاطمه فقیهی برای نمایش «شاعره آتش» از کاشان