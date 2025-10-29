طرح رصد سازه‌های ساختمان‌های در حال ساخت در منطقه یک تهران با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز و پایبندی به اصول فنی و معماری شهری با نظارت و حضور مستقیم شهردار منطقه یک و معاونان وی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک با اشاره به این طرح و اهمیت رعایت اصول فنی و سازه‌ای در پروژه‌های ساختمانی گفت: منطقه یک از نظر موقعیت شهری و معماری جایگاه ویژه‌ای دارد و باید کیفیت ساخت و ساز در آن در بالاترین سطح ممکن باشد و هر ساختمان در این منطقه به الگویی از ایمنی، دوام، زیبایی و هماهنگی با محیط شهری تبدیل شود.

وی با بیان اینکه طرح رصد سازه‌ها به صورت میدانی و مستمر انجام خواهد شد، تأکید کرد : در بازدید از چند پروژه در حال ساخت، جزئیات مربوط به اسکلت سازه، نوع مصالح، اجرای تأسیسات و هماهنگی نما با ضوابط شهری مورد بررسی قرار گرفت و نکات لازم به سازندگان اعلام شد تا ضمن تعامل با مالکان و مهندسان، نگاه حرفه‌ای و دقیق‌تری به فرایند ساخت شکل گیرد.

شهردار منطقه یک در پایان گفت : کیفیت ساخت‌وساز، وجهه شهر را تعیین می‌کند و ما به دنبال ساخت شهری هستیم که هر بنای آن نه تنها از نظر سازه‌ای ایمن باشد، بلکه از نظر معماری و طراحی شهری نیز، نگین تهران را تداعی کند و اجرای طرح رصد سازه‌ها گامی در مسیر تحقق این هدف است.