مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در دیدار با اهالی شهر و روستا‌های شهرستان ورزنه، مشکلات اصناف و فعالان اقتصادی را بررسی کرد.

در سفر مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به شهرستان ورزنه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کرمی با اشاره به نبود ساختار صنفی رسمی در ورزنه گفت: ساماندهی امور صنفی و تشکیل ساختار قانونی اتحادیه و اتاق اصناف، اولویت مهم ما است تا فعالیت‌های بازاریان و واحد‌های صنفی منطقه منسجم و قانونی شود.

وی افزود: بر اساس هماهنگی انجام‌شده، مراحل شناسایی اصناف آغاز شده است و پس از تکمیل این روند، تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان ورزنه به‌صورت رسمی پیگیری می‌شود.

همچنین مشکلات مرتبط با شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی خصوصی از جمله تأخیر در صدور مجوز‌های ساخت و بهره‌برداری مطرح شد و برای تسهیل روند اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران تصمیم گیری شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و هیئت همراه همچنین به‌مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، از بیمارستان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ورزنه بازدید و از خدمات پرستاران تقدیر کرد.