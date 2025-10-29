پخش زنده
امروز: -
در قالب رزمایش پدافند غیرعامل ، نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی میاندره به فیدر شهرک صنعتی سمنان متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با بیان اینکه این رزمایش تمرین عملی اصول پدافند غیرعامل در صنعت برق و افزایش تابآوری شبکه در برابر شرایط بحرانی و تهدیدهای احتمالی گفت : . در این عملیات، بیش از ۹۵ نفر از نیروهای اجرایی، عملیاتی، پشتیبانی و مدیریتی شرکت در قالب تیمهای هماهنگ حضور داشتند.
مهدی پاک طینت افزود : هم اکنون بیش از ۱۰۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان سمنان به شبکه تزریق میشود و برنامهریزی شده هر هفته حدود سه مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی وارد مدار بهرهبرداری شود.
به گفته وی ، این فرآیند نه تنها موجب کاهش تلفات و آلایندگی میشود، بلکه به پایداری تأمین برق در شرایط اضطراری و تحقق اهداف پدافند غیرعامل در حوزه انرژی کمک میکند.
در قالب این رزمایش ، سه کیلومتر شبکه جدید برق در سمنان احداث شد تا نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی میاندره به فیدر شهرک صنعتی متصل شود.
حسین حافظی، مدیر توزیع برق شهرستان سمنان نیز گفت : این عملیات اجرایی در مدت حدود سه ساعت و با موفقیت کامل به پایان رسید که این زمان، بهعنوان رکوردی شاخص در حوزه عملیات اجرایی شبکههای فشار متوسط به ثبت رسید.
به گفته حافظی، پیش از اجرای این رزمایش، ۴۴ اصله پایه برق جدید به همراه یراقآلات و تجهیزات لازم نصب شده بود و در جریان مانور نیز بیش از سه کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت جدید احداث شد .
رضا کلهر، معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در بازدید از نیروگاه خورشیدی شهید شاطری گفت: در این استان، بهویژه در نیروگاه خورشیدی شهید شاطری سمنان، اقدامات ارزشمند فنی، تخصصی و اصول پدافند غیرعامل مانند موازیسازی و اصل پراکندگی بهخوبی رعایت شده است.