به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران که توسط سازمان بسیج رسانه برگزار شد، با تجلیل از ۲۳ منتخب به کار خود در دانشگاه شمال آمل پایان داد.

"نشان جابر" که بصورت نمادین در این جشنواره به ۳ خبرنگار اهدا شد، رویداد جدیدی بود که برای نخستین بار در مازندران کلید خورد و در سال‌های آتی با رویکرد علمی و فنی، از شایسته‌ترین‌ها تقدیر خواهد کرد.

علی‌اعظم اصغری قاجار و وجیهه خدامرادی دو خبرنگار مازندرانی که در دفاع مقدس حضور جانانه‌ای داشتند، اولین‌هایی بودند که نشان جابر را دریافت کردند و مهدی رضی دیگر خبرنگار مازندرانی نیز به نمایندگی از تیم "رسانه ورزش" مفتخر به نشان جابر شد.

۵۲۱ اثر به مرحله داوری راه یافت

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران گفت: جشنواره ابوذر در شش سال متوالی با همراهی اصحاب رسانه برگزار شد و امسال نخستین جشنواره رسانه‌ای «طنین» ویژه بانوان رسانه‌ای استان نیز برگزیدگانش را شناخت.

عبدالمهدی حق‌شناس افزود: با وجود محدودیت شرکت در دو بخش و فرصت ۴۵ روزه ارسال آثار، مجموعاً ۵۷۱ اثر به ابوذر ششم ارسال شد که از این تعداد ۵۲۱ اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت ۲۳ نفر برگزیده شدند.

وی جزئیات آثار دریافتی را اینگونه تشریح کرد: ۱۸ اثر اینفوگرافی، ۱۹ پادکست، ۷۳ تیتر، ۳۶ خبر، ۱۱۷ گزارش، ۵۳ مصاحبه، ۲۵ موشن‌گرافی، ۷۳ یادداشت و ۱۰۷ عکس به دبیرخانه جشنواره ششم رسید.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران یادآور شد: داوری در دو مرحله و بر اساس شاخص‌های عدالت‌محور انجام گرفت تا موجب افزایش اعتماد اصحاب رسانه به جشنواره شود.

حق‌شناس همچنین از طراحی «نشان جابر» یاد کرد و گفت: نشانی که به نام خبرنگار متعهد "زنده‌یاد جابر معافی" نامگذاری شده و در آینده به خبرنگاران تراز انقلاب اسلامی اعطا خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: مسیر هم‌افزایی و جریان‌سازی رسانه انقلابی با قوت و همراهی بیشتر اصحاب رسانه ادامه یابد.

۹ بخش و ۲۳ منتخب

در پایان ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران برترین‌های ۹ بخش تجلیل شدند.

در بخش "مصاحبه و گفت‌و‌گو": رضا شریعتی و سارا ربیعی با اثر "روایت خون و باروت از لنز دوربین" بصورت مشترک اول شدند و حسین احمدی از پایگاه خبری چامه‌شمال با اثر "آموزگارِ جهاد" که روایتی از زندگی جهادگرِ شهید "سیدعلی اصغر تاج الدین" است، رتبه دوم این بخش را کسب کرد.

بخش مصاحبه برگزیده سوم نداشت.

در بخش "عکس": ابراهیم فلاح با اثر "ایثار و شهادت"، محمد سلطانی مجاوری با اثر "برداشت زعفران" و حمیدرضا احمدی اتویی با اثر "والدین شهدای مازندران" به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش "کلیپ و گزارش ویدئویی": حمید قربانی‌افراچالی با اثر "شهید"، ایوب رضوانی با اثر "از قله‌های قهرمانی در ورزش تا اوج افتخار در آسمانها" و فرشید سگار با اثر "اینجا گل‌های نرگس عطر اقتصادی می‌دهد" به‌ترتیب عناوین اول تا سوم را از آنِ خود کردند.

در بخش "تیتر": زهرا طاهری پرکوهی با اثر "مشق سیلاب روی پل چوبی"، علیرضا نوری با اثر "بنزین نداریم، نفتکش‌ها در ترافیک" و مجتبی قربانی با اثر "باغبانی که کتاب می‌کارد" به‌ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش "گزارش": وحید حاج‌سعیدی با اثر "رقص مرگ در میخانه‌های خانگی"، اشکان جهان‌آرای با اثر "حقوق‌بگیران بیکار؛ گره کور مالی در شهرداری" به‌ترتیب اول و دوم شدند.

در این بخش، معظمه نقی‌پور با اثر "روزگار تیره رودخانه تِلار با قُلدری زغالشویی البرز مرکزی" و مجتبی قربانی با اثر "گلیران قبرستان جدید درختان هیرکانی" نیز بصورت مشترک در رتبه سوم قرار گرفتند.

در بخش "پادکست": سمانه قلی‌پور با اثر "سلوک سپید" و سیده بنت‌الهدی روشن‌بخش با اثر "راداری" به‌ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند. این بخش برگزیده سوم نداشت.

در بخش "مستند": حامد گلی با اثر "علم‌کوه زیر چرخ ماشین کوهنوردان" تنها برگزیده این بخش بود و رتبه اول را کسب کرد.

در بخش "موشن‌گرافی": امیرحسین رفیعی با اثر "چهارشنبه‌سوری" و جعفر قربانی با اثر "قارچ سیاه و کرونا" به‌ترتیب رتبه‌های اول و دوم را کسب کردند. این بخش برگزیده سوم نداشت.

در بخش "یادداشت و سرمقاله": نیز مهتاب مظفری با اثر "بهار ما گذشته شاید"، مهرآسا جانعلی‌پور با اثر "دلداده آنانی که در راه آزادی ایستاده‌اند" و حدیثه صالحی با اثر "جنگی که در زندگی‌ام راه می‌رود" به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را بدست آوردند.