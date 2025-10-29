پخش زنده
امروز: -
معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشکده میراث فرهنگی گفت: حریم، صرفاً مرز فیزیکی یک اثر نیست، بلکه لایهای از روابط فرهنگی، اجتماعی و کالبدی است که باید در طراحیهای شهری و برنامهریزیهای کلان مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا قلینژاد در نشست تخصصی حریم در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت : پژوهشگاه در تلاش است با همراهی اداره کل ثبت و حریم، سندی جامع و کاربردی تدوین کند تا بتواند بهعنوان مرجع واحد در سطح کشور استفاده شود.
وی افزود : هدف از برگزاری این سلسله نشستها، گردآوری تجربههای میدانی و دیدگاههای کارشناسان و مدیران است تا در نهایت، مبنایی برای تدوین سند راهبردی ثبت و حریم فراهم شود.
رئیس اداره حرایم آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی در معاونت میراث فرهنگی کشور نیز در این نشست ضمن تشریح چالشهای موجود در حوزه تعیین حریم، گفت: بیش از نود سال از آغاز ثبت آثار تاریخی در کشور میگذرد، اما هنوز دستورالعمل مدون و واحدی برای تعیین حریم وجود ندارد. بخش زیادی از حریمها بر اساس سلیقه فردی کارشناسان و بدون پشتوانه علمی تعیین شدهاند و همین امر باعث ناهماهنگی در ضوابط اجرایی شده است.
امیر ارجمند با اشاره به وجود بیش از ۳۵ هزار اثر ثبتشده در کشور و حریم مصوب تنها برای حدود چهار هزار اثر افزود: نبود اعتبارات اختصاصی، کمبود نیروی متخصص و طولانی بودن روندهای کارشناسی از مهمترین موانع پیشروی تعیین حریم است. لازم است نگاه ما به حریم از سطح ضوابط فنی فراتر رود و ابعاد طراحی شهری، مردمشناسی و گردشگری را نیز در برگیرد.
وی تأکید کرد: تا زمانیکه دستورالعملی ملی و قابل استناد تدوین نشود، تعیین حریم همچنان بهصورت سلیقهای ادامه خواهد یافت و این مسئله حفاظت از آثار تاریخی را با خطر جدی روبهرو میکند.