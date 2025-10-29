سه هزار و دویست و پنجاه و هشتمین محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، فردا پنجشنبه ۸ آبان برپا می‌شود.

محفل انس با قرآن پنجشنبه شب، در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود

محفل انس با قرآن پنجشنبه شب، در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محفل انس با قرآن این هفته حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، فردا پنجشنبه ۸ آبان، طبق معمول هر هفته از ساعت ۲۱ در شبستان امام‌خمینی (ره) این آستان مقدس برگزار می‌شود.

در این محفل حمیدرضا احمدی‌وفا، قاری بین‌المللی و مسعود خیری از قاریان ممتاز کشورمان به تلاوت آیات قرآن خواهند پرداخت.

محمدرضا جعفرپور؛ حافظ نوجوان نیز در این محفل که اجرای آن را حسین کوه‌خیل به عهده دارد، محفوظات خود را ارائه خواهد داد.

در پایان این محفل نیز به قید قرعه به تعدادی از حضار، جوایزی اهدا خواهد شد.