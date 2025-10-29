پخش زنده
امروز: -
سازمان ملل متحد جنایت رژیم صهیونیستی را در نقض توافق آتش بس غزه و از سرگیری حملات خود به غزه محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که در سه هفته اخیر رژیم صهیونیستی دستکم ۱۲۵ بار آتش بس را نقض و نزدیک به ۴۵۰ را کشته یا زخمی کرده است.
فرانچسکا آلبانسه گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین گفت: آتش بسی در غزه وجود ندارد. از زمان اجرای آتشبس با میانجیگری آمریکا، اسرائیل حداقل ۱۲۵ بار آن را نقض کرده است، نزدیک به ۱۰۰ نفر را کشته و حدود ۳۵۰ فلسطینی را زخمی کرده است. تا زمانی که اسرائیل نیروهای خود را در غزه نگه دارد، نسلکشی پایان نخواهد یافت. جنایات و اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری، نتیجه همدستی طولانیمدت بینالمللی و حمایت دستکم ۶۳ کشور جهان و نشان دههها شکست اخلاقی و سیاسی در یک نظم جهانی استعماری است.
ناوی پیلای رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمینهای اشغالی فلسطین نیز تاکید کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که اسرائیل مرتکب چهار اقدام نسلکشی در غزه با هدفی خاص، یعنی نابودی فلسطینیان در غزه شده است و رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل، ارتکاب نسلکشی را هدایت کردهاند. علاوه بر یافتههای مربوط به نسلکشی، مشخص شد که اسرائیل به طور آشکار و مداوم به دنبال تسلط نظامی دائمی بر سرزمین غزه و تغییر ترکیب جمعیتی آن است، عمدا زیرساختهای غیرنظامی و منابع طبیعی غزه را نابود و فلسطینیها را به زور آواره کرده و علنا به دنبال الحاق قلمروی فلسطینیان است.
سخنگوی سازمان ملل هم با محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس غزه گفت: گزارشها درباره نقض آتش بس در غزه بسیار نگران کننده است. خانوادهها همچنان در نوار غزه در حال جابجایی هستند. بسیاری از مردم غزه همچنان آوارهاند و اغلب در مکانهای موقت، اماکن رو باز و ساختمانهای آسیبدیده، پناه گرفتهاند.