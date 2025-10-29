رییس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک با اشاره به وضعیت نامناسب محل کنونی دفن پسماند شهری گفت: احداث فوری سایت دوم دفن پسماند شهری اندیمشک باید به عنوان اولویت در دستور کار شهرداری باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی جهانی میر بیان کرد: محل پیشنهادی برای احداث سایت جدید دفن پسماند شهری اندیمشک با پیگیری فرماندار و پس از تصویب در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان در کارگروه محیط زیست خوزستان تایید، مجوز آن صادر و به شهرداری اعلام شد.

وی افزود: مبلغ قابل قبولی از عوارض آلایندگی شهرستان برای احداث سایت جدید پسماند اندیمشک در نظر گرفته شده به همین دلیل شهرداری مکلف است نسبت به راه اندازی این سایت پسماند با فوریت اقدام کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک با اشاره به مسایل بهداشتی و زیست محیطی سایت کنونی پسماند گفت: خطر سرایت شیرابه زباله‌ها به آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی با توجه به مسایل سایت کنونی دفن پسماند وجود دارد به همین دلیل ساماندهی به وضعیت بهداشتی و زیست محیطی این سایت ضروری است.

جهانی میر با اشاره به ورود دستگاه قضایی به وضعیت نابسامان سایت کنونی پسماند شهری گفت: حدود ۲ هفته پیش، بازدید مشترکی با حضور دادستان، شهردار و جمعی از مدیران شهرداری اندیمشک از سایت کنونی پسماند شهری موسوم به جارمه انجام و مهلت ۱۰ روزه برای ساماندهی این سایت تعیین شد.

وی با بیان اینکه در مدت تعیین شهرداری اقدام‌هایی برای ساماندهی سایت کنونی پسماند انجام داده است، افزود: پاکسازی و ساماندهی محل پسماند کنونی اندیمشک توسط ماشین آلات سنگین آغاز شده و بخش قابل توجهی از این سایت ساماندهی شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک اظهارکرد: بازدید دیگری از وضعیت سایت کنونی پسماند اندیمشک با پایان مهلت ۱۰ روزه دادستانی، با حضور دادستان و مسوولان شهرستان انجام و بر استمرار اقدام‌های در حال انجام برای ساماندهی کامل این سایت تاکید شد.

جهانی‌میر با تاکید بر ضرورت دفن اصولی پسماند گفت: شهرداری اندیمشک در این بازدید مکلف شد نسبت به احداث ترانشه، دفن پسماند‌ها و محصور کردن محل‌های پاکسازی شده، مسدود سازی راه‌ها با ایجاد خندق یا کانال، استقرار نگهبان در محل و همچنین رصد خودرو‌های حمل زباله اقدام کند.

وی افزود: محل فعلی دفن پسماند‌های شهری اندیمشک موسوم به جارمه باید تا راه اندازی محل جدید ساماندهی، مدیریت و پاکسازی شود.