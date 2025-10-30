آسفالت ۲۳۰ کیلومتر از جادههای اصلی کهگیلویه و بویراحمد
مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۳۰ کیلومتر از جادههای اصلی این ستان روکش آسفالت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو گفت: ۱۱ قرارداد جدید برای روکش آسفالت جادههای اصلی استان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای روکش آسفالت ۲۳۰ کیلومتر در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حمل نقل جادهای استان با بیان اینکه در حال حاضر کهگیلویه و بویراحمد آزادراه ندارد افزود: یکی از اقدامات و کارهای مهم حوزه راهداری فعالیتها هوشمندسازی جادهها، ارتقای کنترل و کاهش تصادفات است.
وی اضافه کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن محورهایی در نقاطی با شیبهای تند و کوهستانی، از کانونهای حادثهخیز کشور محسوب میشود و موضوع ایمنسازی این محورها برای مردم و مسئولان از اولویت بالایی برخوردار است.
مدیرکل راهداری و حمل نقل جادهای استان با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات کمیسیون ایمنی راههای کشور در سال ۱۴۰۱، ۱۳ نقطه حادثهخیز در این استان به ما ابلاغ شد ادامه داد: از این تعداد، پنج نقطه مربوط به سال ۱۴۰۲ بود که ۱۰۰ درصد انجام شد، ۵ نقطه سال ۱۴۰۳ نیز ۱۰۰ درصد انجام شده و ۳ نقطه باقیمانده که مربوط به سالجاری است، قرارداد آنها منعقد و در حال اجراست و تا پایان امسال به اتمام میرسد.
پیمانجو گفت: علاوه بر نقاط مصوب کشوری، با مشارکت و بازدیدهای مشترک با پلیس راهور، نقاط پرحادثه دیگری نیز شناسایی و صورتجلسه میشود، در سال ۱۴۰۳، ۲۴ نقطه ابلاغی شناسایی شد که ۱۸ نقطه برطرف شد. برای سال ۱۴۰۴نیز ۲۸ نقطه شناسایی شده که تاکنون ۱۵ نقطه ایمنسازی شده و ۱۳ نقطه باقیمانده در دست اقدام است.