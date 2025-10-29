پخش زنده
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور: بیش از ۱۱ هزار واقعه ولادت چند قلوزایی در هفت ماه سال ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور از ثبت بیش از ۱۱ هزار واقعه ولادت حاصل از چند قلوزایی در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۴ درکشور خبر داد.
بر اساس داده های مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور، در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۴، از مجموع ۱۱ هزار و ۱۶۹ واقعه ولادت ثبت شده در کشور، تعداد ۱۰۸۰۶ دوقلو (۲۱۶۱۲ رویداد)، ۳۵۲ سه قلو (۱۰۵۶ رویداد)، ۱۱ چهار قلو (۴۴ رویداد) در کشور به ثبت رسیده است.