به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور از ثبت بیش از ۱۱ هزار واقعه ولادت حاصل از چند قلوزایی در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۴ درکشور خبر داد.

بر اساس داده های­ مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور، در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۴، از مجموع ۱۱ هزار و ۱۶۹ واقعه ولادت ثبت شده در کشور، تعداد ۱۰۸۰۶ دوقلو (۲۱۶۱۲ رویداد)، ۳۵۲ سه قلو (۱۰۵۶ رویداد)، ۱۱ چهار قلو (۴۴ رویداد) در کشور به ثبت رسیده است.